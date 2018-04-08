ضبط أمين عهده اختلس 200 علبة دواء مخدر من شركة أدوية بالإسكندرية

ضبط أمين عهده اختلس 200 علبة دواء مخدر من شركة أدوية بالإسكندريةالأحد، 08 أبريل 2018 12:39 م
أدوية - أرشيفية
إضافة تعليق
نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير الأمن، ومباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط "ا ا ا" 34 سنة، أمين عهدة بمخازن شركة لتجارة الأدوية، الكائن مقرها بدائرة القسم، ومقيم شارع عثمان جلال دائرة القسم، لاختلاس كمية من الأدوية عهدته عبارة عن 200 علبة أبتريل المخدر المدرج بجدول المخدرات .
تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة،، وأُعيد قيد المحضر جنح قسم شرطة محرم بك وجارى العرض على النيابة.
إضافة تعليق
معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه
القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة