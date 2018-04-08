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ضبط أمين عهده اختلس 200 علبة دواء مخدر من شركة أدوية بالإسكندرية

الأحد، 08 أبريل 2018 12:39 م
ضبط أمين عهده اختلس 200 علبة دواء مخدر من شركة أدوية بالإسكندرية أدوية - أرشيفية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير الأمن، ومباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط "ا ا ا" 34 سنة، أمين عهدة بمخازن شركة لتجارة الأدوية، الكائن مقرها بدائرة القسم، ومقيم شارع عثمان جلال دائرة القسم، لاختلاس كمية من الأدوية عهدته عبارة عن 200 علبة أبتريل المخدر المدرج بجدول المخدرات .

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة،، وأُعيد قيد المحضر جنح قسم شرطة محرم بك وجارى العرض على النيابة.


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