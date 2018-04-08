ضبط أمين عهده اختلس 200 علبة دواء مخدر من شركة أدوية بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير الأمن، ومباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط "ا ا ا" 34 سنة، أمين عهدة بمخازن شركة لتجارة الأدوية، الكائن مقرها بدائرة القسم، ومقيم شارع عثمان جلال دائرة القسم، لاختلاس كمية من الأدوية عهدته عبارة عن 200 علبة أبتريل المخدر المدرج بجدول المخدرات .

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة،، وأُعيد قيد المحضر جنح قسم شرطة محرم بك وجارى العرض على النيابة.