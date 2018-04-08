video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن قبل مغادرته أمريكا

الأحد، 08 أبريل 2018 11:37 ص
صور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن قبل مغادرته أمريكا ولى العهد السعودى يزور جورج بوش الأب والابن


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

فى أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، زار صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، فى مدينة هيوستن الأمريكية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، التقى الأمير محمد بن سلمان، بوزير الخارجية الأمريكى الأسبق جيمس بيكر، وذلك فى منزل بوش الأب، بمدينة هيوستن، كما أقيمت مأدبة غداء على شرف ولى العهد السعودى، دون ذكر تفاصيل عما دار من حديث خلال المأدبة.

هذا، ولم يلتق الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التى بدأت يوم الثلاثاء 20 مارس، واستمرت لمدة 3 أسابيع، حتى غادر اليوم الأحد، الأراضى الأمريكية، متجهًا إلى فرنسا فى زيارة رسمية يلتقى خلالها بالرئيس إيمانويل ماكرون، وعدد من المسئولين الفرنسيين الآخرين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جورج بوش الابن يستقبل ولى العهد السعودى
جورج بوش الابن يستقبل ولى العهد السعودى

 

ولى العهد السعودى يزور جورج بوش الأب والابن
ولى العهد السعودى يزور جورج بوش الأب والابن

 

صور تذكارية لولى العهد السعودى مع رئيسا أمريكا السابقين
صور تذكارية لولى العهد السعودى مع رئيسا أمريكا السابقين

 

وزير خارجية أمريكا الأسبق بيكر يلتقى ولى العهد السعودى
وزير خارجية أمريكا الأسبق بيكر يلتقى ولى العهد السعودى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نشاط مكثف لولى العهد السعودى فى ختام زيارته لأمريكا.. الأمير الشاب يطلع على أجندة أبحاث "أرامكو".. يرعى إطلاق مشروع شركة موتيفا المملوكة للرياض..ويزور منزل أعيد بنائه بجهود متطوعين سعوديين بعد إعصار هارفى

اخبار عربية

ولى العهد السعودى

جورج بوش الاب

جورج بوش الابن

وزير الخارجية الامريكى

جيمس بيكر

محمد بن سلمان

اخبار العرب

اخبار السعودية




لا تفوتك
البيان 18 للقوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة فى سيناء2018

البيان 18 للقوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة فى سيناء2018

إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه

معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه

القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا

القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا

إكسسوارات شعر دلعى بيها نفسك فى الصيف منها "العصى الصينى والطوق الرومانى"

إكسسوارات شعر دلعى بيها نفسك فى الصيف منها "العصى الصينى والطوق الرومانى"

الأهلى يواجه سموحة لمواصلة قطار الانتصارات المحلية

الأهلى يواجه سموحة لمواصلة قطار الانتصارات المحلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة