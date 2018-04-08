صور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن قبل مغادرته أمريكا







وكالات الأنباء

فى أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، زار صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، فى مدينة هيوستن الأمريكية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، التقى الأمير محمد بن سلمان، بوزير الخارجية الأمريكى الأسبق جيمس بيكر، وذلك فى منزل بوش الأب، بمدينة هيوستن، كما أقيمت مأدبة غداء على شرف ولى العهد السعودى، دون ذكر تفاصيل عما دار من حديث خلال المأدبة.

هذا، ولم يلتق الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التى بدأت يوم الثلاثاء 20 مارس، واستمرت لمدة 3 أسابيع، حتى غادر اليوم الأحد، الأراضى الأمريكية، متجهًا إلى فرنسا فى زيارة رسمية يلتقى خلالها بالرئيس إيمانويل ماكرون، وعدد من المسئولين الفرنسيين الآخرين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



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