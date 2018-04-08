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صور وفيديو.. كاتدرائية الأرثوذكس بأسوان تستقبل المهنئين فى عيد القيامة

الأحد، 08 أبريل 2018 03:20 م
صور وفيديو.. كاتدرائية الأرثوذكس بأسوان تستقبل المهنئين فى عيد القيامة محافظ أسوان يهنئ أسقف أسوان بعيد القيامة المجيد


أسوان – عبد الله صلاح
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استقبلت كاتدرائية الأرثوذكس بمدينة أسوان، اليوم الأحد، بحضور الأنبا هدرا أسقف المحافظة، وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس، عدد كبير من المهنئين بالإحتفال بعيد القيامه المجيد، يتقدمهم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بجانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، وأيضاً أعضاء البرلمان وقيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، علاوة على ممثلى منظمات المجتمع المدنى والمرأة والنقابات والأحزاب والقوى السياسية.

ومن جانبه، زار اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد القيامه، حيث كان فى استقباله القمص أنطونيوس ذكرى وكهنة وقساوسة الكنيسة، كما قام مجدى حجازى بزيارة الكنيسة الإنجيلية، حيث كان فى إستقباله القس موريس مكرم ، وقد قدم حجازى بإسم شعب أسوان التهنئة لشركاء الوطن.

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزة بفترة رئاسية ثانية لإستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتاً إلى أن أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخى والمحبة بين نسيج الأمة الواحدة، بما يؤكد أن الوطنية لا تدرس ولكن نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، وهو الذى أكده إختلاط دم الشهداء من المسلمين والمسيحيين الذين سقطوا فى معركتنا ضد الأرهاب البغيض.

وأشاد محافظ أسوان، بالجهود المبذولة من كافة الأجهزة الأمنية فى بسط يد الأمن والأمان للشارع الأسوانى، وخاصة التأمين حول الكنائس وأماكن التجمعات، ليحتفل الجميع بعيد القيامه بطمأنينة كاملة، وهو الذى توازى مع جهود العاملين فى المحافظة ومجالس المدن لتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل حتى يتمكن المواطنين وضيوف أسوان من السائحين والزائرين للإحتفال بفرحة العيد فى محبة وسلام.

 

محافظ أسوان يهنئ الأنبا هدرا أسقف أسوان
محافظ أسوان يهنئ الأنبا هدرا أسقف أسوان

 

قساوسة أسوان تستقبل المهنئين
قساوسة أسوان تستقبل المهنئين

 

جولة محافظ أسوان على الكنائس
جولة محافظ أسوان على الكنائس

 

 

 


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