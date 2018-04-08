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صور.. مدير "تعليم مطروح" يتفقد مزرعة مدرسة الثانوى الزراعى بالحمام

الأحد، 08 أبريل 2018 06:44 م
صور.. مدير "تعليم مطروح" يتفقد مزرعة مدرسة الثانوى الزراعى بالحمام مدير تعليم مطروح يتفقد مزرعة مدرسة الثانوي الزراعي بالبنجر


مطروح – حسن مشالى
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تفقد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، مزرعة مدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية الزراعية، بقطاع بنجر السكر التابع لمدينة الحمام، والبالغ مساحتها 12.5 فدان، يرافقه محمد عجيل مدير القطاع التعليمى ومسئولى التعليم الزراعى بمطروح.

وتابع مدير تعليم مطروح التدريب العملى لطلاب المدرسة على زراعة الزهور العطرية والشعير والبرسيم والفول، تحت إشراف قسمى البساتين والمحاصيل بالمدرسة، وتفقد تجهيزات الصوبة الزراعية وبدء زراعتها بالمحاصيل والزراعات البيئية .

 وقدم "النيلى" الشكر لإدارة ومعلمى مدرسة الخلفاء الراشدين، للتفعيل المتميز للتدريبات العملية للطلاب، مشيدًا بالعمل المخلص والأداء المتميز.

مدير تعليم مطروح يتفقد مزرعة مدرسة الثانوي الزراعي بالبنجر (5)
مدير تعليم مطروح يتفقد مزرعة مدرسة الثانوي الزراعي بالبنجر (5)

 

مدير تعليم مطروح يتفقد مزرعة مدرسة الثانوي الزراعي بالبنجر (4)
مدير تعليم مطروح يتفقد مزرعة مدرسة الثانوي الزراعي بالبنجر (4)

 

مدير تعليم مطروح يتفقد مزرعة مدرسة الثانوي الزراعي بالبنجر (3)
مدير تعليم مطروح يتفقد مزرعة مدرسة الثانوي الزراعي بالبنجر (3)

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