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صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات المعينة لتأمين الكنائس

الأحد، 08 أبريل 2018 02:08 ص
صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات المعينة لتأمين الكنائس اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة


البحيرة : جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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تفقد اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة دمنهور ومركز إيتاى البارود والخدمات المعينة لتأمين الاحتفالات والصلوات بالكنائس بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتابع مدير أمن البحيرة إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية وحرص مدير الأمن على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين.

 

و تقابل مع مسئولى الكنائس الذين أثنوا على ما تقوم به المديرية من إجراءات مشددة للتأمين مؤكدًا عدم التهاون فى الإجراءات الأمنية، وعدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها.

 

وشدد اللواء علاء عبد الفتاح، على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

اللواء-علاء-عبد-الفتاح-يافقد-الكنائس
اللواء-علاء-عبد-الفتاح-يافقد-الكنائس

 

جانب-من-جولة-مدير-الأمن
جانب-من-جولة-مدير-الأمن

 

جانب-من-جولة-مدير-الامن_1
جانب-من-جولة-مدير-الامن_1

 


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