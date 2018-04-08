صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات المعينة على الحدائق والمتنزهات







الإسماعيلية – صبرى غانم

تفقد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، يرافقه نائبه اللواء محمد أبو الدهب والعميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية الارتكازات الأمنية و الخدمات الأمنيه المعينه على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة والمنشات الحيوية وطريق نمرة 6 وحديقة الغابة بالتزامن مع أعياد شم النسيم.

وشدد مدير الامن على القوات بضرورة الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات الخاصة وحسن معاملة المواطنين.

وخلال جولته التقى مدير الامن ومرافقيه بالعديد من المواطنين بطريق نمرة 6 دائرة قسم اول الاسماعيلية وحديقة الغابة بدائرة قسم ثان الاسماعيلية واستمع مدير الامن لاراء المواطنين حول التواجد الامنى فى الشارع الاسماعيلى وقدم المواطنين الشكر الى مدير الامن على تواجده بصفة مستمرة بينهم فى الشارع والاستماع الى مشاكلهم والعمل على حلها.



مدير الامن يتفقد حديقة الغابة



القيادات الامنية تتفقد الخدمات



مدير الامن يتحدث مع احدى السيدات