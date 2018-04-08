video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 01:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات المعينة على الحدائق والمتنزهات

الأحد، 08 أبريل 2018 11:51 م
صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات المعينة على الحدائق والمتنزهات مدير الامن يتحدث مع احدى السيدات


الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

تفقد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، يرافقه نائبه اللواء محمد أبو الدهب والعميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية الارتكازات الأمنية و الخدمات الأمنيه المعينه على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة والمنشات الحيوية وطريق نمرة 6 وحديقة الغابة بالتزامن مع أعياد شم النسيم.

وشدد مدير الامن على القوات بضرورة الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات الخاصة وحسن معاملة المواطنين.

وخلال جولته التقى مدير الامن ومرافقيه بالعديد من المواطنين بطريق نمرة 6 دائرة قسم اول الاسماعيلية وحديقة الغابة بدائرة قسم ثان الاسماعيلية واستمع مدير الامن لاراء المواطنين حول التواجد الامنى فى الشارع الاسماعيلى وقدم المواطنين الشكر الى مدير الامن على تواجده بصفة مستمرة بينهم فى الشارع والاستماع الى مشاكلهم والعمل على حلها.

 

 

 

مدير الامن يتفقد حديقة الغابة
مدير الامن يتفقد حديقة الغابة

 

القيادات الامنية تتفقد الخدمات
القيادات الامنية تتفقد الخدمات

 

مدير الامن يتحدث مع احدى السيدات
مدير الامن يتحدث مع احدى السيدات

 

مدير الامن يتحدث مع زوار الاسماعيلية
مدير الامن يتحدث مع زوار الاسماعيلية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان احتفالية كرنفال الربيع

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

اخبار الحوادث

شم النسيم




لا تفوتك
المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة