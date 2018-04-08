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الأحد، 08 أبريل 2018 06:39 م
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صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يقدمان التهنئة لمطران دار السلام والبلينا

الأحد، 08 أبريل 2018 06:06 م
صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يقدمان التهنئة لمطران دار السلام والبلينا محافظ سوهاج ومدير الأمن يقدمان التهنئة لمطران دار السلام والبلينا


سوهاج محمود مقبول
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قام الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، واللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير الأمن منذ قليل يرافقهما واللواء محمود صبرى رئيس الأمن الوطنى، بزيارة لمطرانية الأقباط بالبلينا لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

كما اطمأن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على صحة الأنبا ويصا مطران البلينا ودار السلام وتمنى له الشفاء ودوام الصحة والعافية.

وقال محافظ سوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه هنأ الأخوة الأقباط اليوم بعيد القيامة المجيد، خاصة وأن هذا العيد لكل المصريين، مطالبًا أهالى سوهاج بالعمل سويا وتضافر الجهود والعمل بجدية من أجل النهوض بالمحافظة والارتقاء بها، تحت شعار "سوهاج تستيقظ من جديد".

وأكد عبد المنعم خلال جولته على عمق مشاعر الأخوة التى تربط بين عنصرى الشعب المصرى حيث يسود المجتمع روح المحبة والسلام، وأن الأعياد الإسلامية والمسيحية هى أعياد لكافة الشعب المصرى، مؤكدا على مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشر والخراب والتدمير والقتل، لا يمكن يقدر أبدا يهزم الخير والبناء والمحبة والسلام.

وأعرب السادة المطارنة عن تهنئتهم لجميع القيادات والشعب المصرى عامة والسوهاجى خاصة بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية ثانية، مؤكدين على تأييدهم الكامل للرئيس وما حققه من انجازات خلال الفترة الرئاسية الأولى، والذى لم يكن ليتحقق فى سنوات.

واضاف المحافظ أن الجميع شركاء فى هذا الوطن وأن الشعب المصرى لم ولن يعرف يوما فرقا بين مسلم ومسيحى فجميعنا مصريون والتاريخ خير شاهد من خلال الحروب والثورات المصرية المجيدة التى خاضها الشعب المصرى.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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