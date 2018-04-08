صور.. محافظ جنوب سيناء يعلن دعم المحافظة الكامل لاتحاد الغوص والإنقاذ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على دعم المحافظة لكافة البطولات الرياضية العالمية، لافتا إلى أنه تم إعداد وتجهيز المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى لإقامة كافة البطولات العالمية معلنا التعاون والدعم التمام لاتحاد الغوص والإنقاذ.

وأضاف المحافظ أنه يتمنى أن يشارك فى البطولة العربية لسباحة الناشئين بالزعانف خلال العام القادم أكثر من 40 دولة؛ جاء ذلك خلال حضور المحافظ ختام فعاليات البطولة العربية للسباحة بالزعانف للناشئين بنادى الرياضيات بشرم الشيخ بحضور "هارالد فيرفايك" سكرتير عام الاتحاد الدولى للإنقاذ وسامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من 5 حتى 7 أبريل الجارى بمشاركة 8 دول عربية و140 سباحًا وسباحة من دول مصر والمغرب ولبنان والبحرين والأردن والكويت والجزائر تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وفازت مصر بالمركز الأول فى مرحلة الناشئين والعمومى وفى النتيجة العامة فازت مصر بلقب "بطل العرب" كما جاءت الأردن فى المركز الثانى ناشئين والمغرب فى المركز الثالث ودولة الجزائر بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس.

وفى الترتيب العام لمرحلة العمومى رجال فازت مصر بالمركز الأول ودولة الأردن بالمركز الثانى والجزائر المركز الثالث والمغرب المركز الرابع؛ وفى النتيجة العامة فازت مصر الأول والأردن بالمركز الثانى والمغرب بالمركز الثالت والجزائر بالمركز الرابع والاردن بالمركز الخامس.

على جانب آخر أشاد "هارالد فيرفايك" سكرتير عام الاتحاد الدولى للإنقاذ بتعاون المسئولين بمدينة شرم الشيخ لإقامة البطولة وكذلك حسن الاستضافة كما أثنى على دعم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء للبطولة. وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتوزيع الكؤوس على الفائزين فى البطولة.