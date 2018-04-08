صور.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن بالكاتدرائية لتهنئة الأنبا تادرس بعيد القيامة







بورسعيد – محمد عزام

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد، وفدا من المحافظة، لزيارة الكنيسة الكاتدرائية لتقديم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد، وأقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة.

رافق المحافظ اللواء أمجد عبد الفتاح مدير أمن بورسعيد، ولفيف من المسئولين التنفيذيين، والقيادات الدينية والأمنية، والشخصيات العامة، والقوى السياسية والحزبية بالمحافظة، وممثلين عن الجامعة.

واستقبلهم الأنبا تادرس مطران بورسعيد بالكنيسة الكاتدرائية الكائنة بشارع 23 يوليو، ورحب بهم وسط العشرات من الأقباط الذين توافدوا إلى الكنيسة منذ الصباح .

كما استقبل الأنبا تادرس، يرافقه آباء وكهنة الكنائس، المهنئين المتوافدين على الكنيسة الكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، توافد لفيف من القوى السياسية وممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والأحزاب، والقيادات الشعبية، والشخصيات العامة، للكنيسة الكاتدرائية لتقديم التهنئة إلى الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وفتحت الكاتدرائية أبوابها لاستقبال المهنئين من المسلمين، كما يحدث كل عام، لزيادة الترابط بين قطبى الأمة من المسلمين والمسيحيين .

يأتى ذلك وسط حالة من الاستنفار الأمنى التام، من قبل قوات مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح، حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة والمؤدية إلى الكنائس، وتم عمل الكردونات الأمنية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد.



محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بعيد القيامة



محافظ بورسعيد يشارك الأقباط



المحافظ يهنئ الأقباط



المحافظ يهنئ المطران بعيد القيامة



عيد القيامة ببورسعيد



المحافظ يهنئ أقباط بورسعيد



محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط ببورسعيد



قيادات بورسعيد تهنئ الاقباط بعيد القيامة



المحافظ ومدير الأمن فى الكاتدرائية



محافظ بورسعيد ووفد المهنئين بعيد القيامة



مطران بورسعيد خلال استقبال المهنئين



مطران بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد القيامة