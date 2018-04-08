video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن بالكاتدرائية لتهنئة الأنبا تادرس بعيد القيامة

الأحد، 08 أبريل 2018 11:48 ص
صور.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن بالكاتدرائية لتهنئة الأنبا تادرس بعيد القيامة محافظ بورسعيد ومدير الأمن يهنآن مطران بورسعيد بعيد القيامة


بورسعيد – محمد عزام
إضافة تعليق

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد، وفدا من المحافظة، لزيارة الكنيسة الكاتدرائية لتقديم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد، وأقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة.

رافق المحافظ اللواء أمجد عبد الفتاح مدير أمن بورسعيد، ولفيف من المسئولين التنفيذيين، والقيادات الدينية والأمنية، والشخصيات العامة، والقوى السياسية والحزبية بالمحافظة، وممثلين عن الجامعة.

واستقبلهم الأنبا تادرس مطران بورسعيد بالكنيسة الكاتدرائية الكائنة بشارع 23 يوليو، ورحب بهم وسط العشرات من الأقباط الذين توافدوا إلى الكنيسة منذ الصباح .

كما استقبل الأنبا تادرس، يرافقه آباء وكهنة الكنائس، المهنئين المتوافدين على الكنيسة الكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، توافد لفيف من القوى السياسية وممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والأحزاب، والقيادات الشعبية، والشخصيات العامة، للكنيسة الكاتدرائية لتقديم التهنئة إلى الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وفتحت الكاتدرائية أبوابها لاستقبال المهنئين من المسلمين، كما يحدث كل عام، لزيادة الترابط بين قطبى الأمة من المسلمين والمسيحيين .

يأتى ذلك وسط حالة من الاستنفار الأمنى التام، من قبل قوات مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح، حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة والمؤدية إلى الكنائس، وتم عمل الكردونات الأمنية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد.

محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بعيد القيامة
محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بعيد القيامة

 

محافظ بورسعيد يشارك الأقباط
محافظ بورسعيد يشارك الأقباط

 

المحافظ يهنئ الأقباط
المحافظ يهنئ الأقباط

 

المحافظ يهنئ المطران بعيد القيامة
المحافظ يهنئ المطران بعيد القيامة

 

عيد القيامة ببورسعيد
عيد القيامة ببورسعيد

 

المحافظ يهنئ أقباط بورسعيد
المحافظ يهنئ أقباط بورسعيد

 

محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط ببورسعيد
محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط ببورسعيد

 

قيادات بورسعيد تهنئ الاقباط بعيد القيامة
قيادات بورسعيد تهنئ الاقباط بعيد القيامة

 

المحافظ ومدير الأمن فى الكاتدرائية
المحافظ ومدير الأمن فى الكاتدرائية

 

محافظ بورسعيد ووفد المهنئين بعيد القيامة
محافظ بورسعيد ووفد المهنئين بعيد القيامة

 

مطران بورسعيد خلال استقبال المهنئين
مطران بورسعيد خلال استقبال المهنئين

 

مطران بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد القيامة
مطران بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد القيامة

 

نواب بورسعيد ضمن المهنئين بعيد القيامة
نواب بورسعيد ضمن المهنئين بعيد القيامة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شيخ الأزهر ووزير الأوقاف فى الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة (صور)

وزيرا الكهرباء والبيئة وجابر طايع يقدمون التهانى للبابا تواضروس (صور)

محافظ البحر الأحمر يزور اليوم كنائس الغردقة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

بورسعيد

مطران بورسعيد

محافظ بورسعيد

مدير امن بورسعيد

الكنيسة الكاتدرائية




لا تفوتك
دار الإفتاء: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم "بر" أمرنا القرآن به

دار الإفتاء: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم "بر" أمرنا القرآن به

صور.. المصريون فى فرنسا يحتفلون بفوز السيسى بجوار برج إيڤل

صور.. المصريون فى فرنسا يحتفلون بفوز السيسى بجوار برج إيڤل

مصير الحملات الشعبية الداعمة للسيسي.. من أجل مصر: حملتنا تضم 120ألف قيادة تنظيمية ونحن تحت أمر البلاد.. "مواطن": نواصل العمل الميدانى للتوعية بإنجازات الرئيس.. و"يلا سيسى": نجهز لتقديم عمل خدمى تعاونى للدولة

مصير الحملات الشعبية الداعمة للسيسي.. من أجل مصر: حملتنا تضم 120ألف قيادة تنظيمية ونحن تحت أمر البلاد.. "مواطن": نواصل العمل الميدانى للتوعية بإنجازات الرئيس.. و"يلا سيسى": نجهز لتقديم عمل خدمى تعاونى للدولة

مش فى الكورة بس.. الأهلى يحرج الزمالك فى الألعاب الجماعية.. فتيات الذهب يتألقن.. بنات الأبيض "شاهد ماشفش حاجة فى الطائرة".. ضياع الدورى من الرجال.. أبناء حماد يعتلون صدارة المحترفين.. والسلة الحمراء فى العلالى

مش فى الكورة بس.. الأهلى يحرج الزمالك فى الألعاب الجماعية.. فتيات الذهب يتألقن.. بنات الأبيض "شاهد ماشفش حاجة فى الطائرة".. ضياع الدورى من الرجال.. أبناء حماد يعتلون صدارة المحترفين.. والسلة الحمراء فى العلالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة