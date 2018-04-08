صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان قداس عيد القيامة بكنيسة "بيشوى"







الإسماعيلية – جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية على عدد من الكنائس فى إطار الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، والتى رافقه خلالها اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبوالذهب، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وممثلى مختلف الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب.

وقد تضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات زيارة كنيسة "الأنبا بيشوى" بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث وتقديم التهنئة بمناسبة العيد لنيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، وتهنئة الأخوة الأقباط والمشاركة فى حضور قداس ليلة العيد.