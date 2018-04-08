صور ..محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يقدمان التهنئة للأقباط







الإسماعيلية – جمال حراجى

هنأ اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، خلال جوله ميدانية على كنائس الإسماعيلية الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بحضور كل من اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد حسن مدير المنطقة الشرقية الشمالية للمخابرات العامة، واللواء أركان حرب أشرف حمودة نائبا عن قائد الجيش الثانى الميداني، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والشيخ السيد عطية وكيل مديرية الأوقاف، وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي، وقيادات الأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، والنائبان أشرف عمارة وآمال رزق الله نائبى البرلمان.

وتضمنت الجولة زيارة كنيسة مارى جرجس بمقر نادى الفويية، وتقديم التهنئة بالعيد لنيافة الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس، وزيارة الكنيسة الكاثوليكية " الفرنساوى"، وتقديم التهنئة للأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بمنطقة القناة والدلتا .

واختتمت الجولة بزيارة مقر الكنيسة الإنجيلية بحدائق الملاحة، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد للقس نادى لبيب راعى الكنيسة.

وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات التنفيذية والشعبية، على وحدة وتماسك النسيج الوطني لشعب مصر العظيم بمختلف طوائفه مسلمين وأقباط، وأنه لم ولن يستطيع أحدا أيا كان أن يشق وحدة صف المصريين، وأن ما يحدث فى سيناء ضد الإرهاب الأسود بالعملية سيناء 2018 ، هو حرب لملاحقة الإرهاب فى كل مكان، وإقتلاعه من جذوره حتى تظل مصر الى الأبد واحة الأمن والآمان للجميع .



مميش يقدم التهنئة للأنبا سارافيم



محافظ الإسماعيلية ورئيس العيئة ومدير الامن ورئيس الجامعة



جانب من تقديم التهنئة للأقباط

الأنبا سارافيم



المحافظ يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بنادى الفيية