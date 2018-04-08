video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ..محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يقدمان التهنئة للأقباط

الأحد، 08 أبريل 2018 02:38 م
صور ..محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يقدمان التهنئة للأقباط المحافظ يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بنادى الفيية


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

هنأ اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، خلال جوله ميدانية على كنائس الإسماعيلية الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بحضور كل من  اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد حسن مدير المنطقة الشرقية الشمالية للمخابرات العامة، واللواء أركان  حرب أشرف حمودة نائبا عن قائد الجيش الثانى الميداني، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والشيخ السيد عطية وكيل مديرية الأوقاف، وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي، وقيادات الأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، والنائبان أشرف عمارة وآمال رزق الله نائبى البرلمان.

وتضمنت الجولة زيارة كنيسة مارى جرجس بمقر نادى الفويية، وتقديم التهنئة بالعيد لنيافة الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس، وزيارة الكنيسة الكاثوليكية " الفرنساوى"، وتقديم التهنئة للأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بمنطقة القناة والدلتا .

واختتمت الجولة بزيارة مقر الكنيسة الإنجيلية بحدائق الملاحة، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد للقس نادى لبيب راعى الكنيسة.

وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات التنفيذية والشعبية، على وحدة وتماسك النسيج الوطني لشعب مصر العظيم بمختلف طوائفه مسلمين وأقباط، وأنه لم ولن يستطيع أحدا أيا كان أن يشق وحدة صف المصريين، وأن ما يحدث فى سيناء ضد الإرهاب الأسود بالعملية سيناء 2018 ، هو حرب لملاحقة الإرهاب فى كل مكان، وإقتلاعه من جذوره حتى تظل مصر الى الأبد واحة الأمن والآمان للجميع .

 

1- مميش يقدم التهنئة للأنبا سارافيم
 مميش يقدم التهنئة للأنبا سارافيم

 

2- محافظ الإسماعيلية ورئيس العيئة ومدير الامن ورئيس الجامعة
 محافظ الإسماعيلية ورئيس العيئة ومدير الامن ورئيس الجامعة

 

4-جانب من تقديم التهنئة للأقباط
جانب من تقديم التهنئة للأقباط

 

5- الأنبا سارافيم
 
الأنبا سارافيم

 

6- المحافظ يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بنادى الفيية
 المحافظ يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بنادى الفيية

 

7- رئيس المنطقة الإزهرية يلقى كلمة فى عيد القيامة
 رئيس المنطقة الإزهرية يلقى كلمة فى عيد القيامة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان قداس عيد القيامة بكنيسة "بيشوى"

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

عيد القيامه المجيد

اقباط مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

السيسى: مشهد اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد أننا أمة عظيمة

السيسى: مشهد اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد أننا أمة عظيمة

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

يوم شم النسيم.. لون أكلك وشربك بالأخضر للحفاظ على صحتك

يوم شم النسيم.. لون أكلك وشربك بالأخضر للحفاظ على صحتك

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة