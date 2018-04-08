صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش للتأكد من جاهزيته لإستقبال الزائرين







الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم شواطيء كورنيش الإسكندرية وذلك للوقوف على حالة الشواطيء تزامنا مع احتفالات المواطنين بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، وكذا التأكد من أعمال التطوير ورفع كفاءة الشواطيء لإضفاء مظهر جمالى وحضارى عليها، وأيضا مستوى الخدمات التى تقدم لمواطنى وزائرى الإسكندرية.

وخلال التفقد وجه المحافظ المسؤولين بسرعة استكمال الممشى الرياضى على طول الكورنيش حتى لسان سانتوس، وتوحيد عرض وارتفاع السور الخرسانى الخاص بالممشى ليكون مماثل لعرض وارتفاع السور الخرسانى للكورنيش، مع زيادة ارتفاع السور الخشبى للممشى ليصل إلى 80سم، وأكد المحافظ على جعل مستوى ميل الممشى بالكامل يتلاقى مع الطريق الخارجى وذلك لمنع حدوث تجمعات أو تراكمات للمياه، وكذا استكمال أعمال رفع صيانة سور الكورنيش بالكامل، وبوابات الشواطيء.

على الصعيد نفسه،أمر المحافظ رؤساء الأحياء ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على الشواطئ وفرض غرامات فورية على أى مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يقوم بالتعدى أو سرقة وصلات كهرباء أو مياه، وأكد على مستأجرى الشواطيء بتقديم أفضل مستوى للخدمة إلى الرواد والمصطافين، كما شدد على قيام مسئولى الشواطئ بمتابعة الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق بالإسكندرية، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورا وعمل آلية لتقديم الشكوى ضد المخالفين.



محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش



محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش



محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش



محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش