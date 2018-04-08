video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش للتأكد من جاهزيته لإستقبال الزائرين

الأحد، 08 أبريل 2018 02:22 م
صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش للتأكد من جاهزيته لإستقبال الزائرين محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم شواطيء كورنيش الإسكندرية وذلك للوقوف على حالة الشواطيء تزامنا مع احتفالات المواطنين بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، وكذا التأكد من أعمال التطوير ورفع كفاءة الشواطيء لإضفاء مظهر جمالى وحضارى عليها، وأيضا مستوى الخدمات التى تقدم لمواطنى وزائرى الإسكندرية.

وخلال التفقد وجه المحافظ المسؤولين بسرعة استكمال الممشى الرياضى على طول الكورنيش حتى لسان سانتوس، وتوحيد عرض وارتفاع السور الخرسانى الخاص بالممشى ليكون مماثل لعرض وارتفاع السور الخرسانى للكورنيش، مع زيادة ارتفاع السور الخشبى للممشى ليصل إلى 80سم، وأكد المحافظ على جعل مستوى ميل الممشى بالكامل يتلاقى مع الطريق الخارجى وذلك لمنع حدوث تجمعات أو تراكمات للمياه، وكذا استكمال أعمال رفع صيانة سور الكورنيش بالكامل، وبوابات الشواطيء.

على الصعيد نفسه،أمر المحافظ رؤساء الأحياء ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على الشواطئ وفرض غرامات فورية على أى مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يقوم بالتعدى أو سرقة وصلات كهرباء أو مياه، وأكد على مستأجرى الشواطيء بتقديم أفضل مستوى للخدمة إلى الرواد والمصطافين، كما شدد على قيام مسئولى الشواطئ بمتابعة الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق بالإسكندرية، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورا وعمل آلية لتقديم الشكوى ضد المخالفين.

 

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش (2)
محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش (5)
محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش

 

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش (9)
محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش

 

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش (10)
محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش (11)
محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الكورنيش

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسكندرية يهنئ الطائفة اﻹنجيلية بعيد القيامة المجيد

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

كورنيش الاسكندرية

شم النسيم




لا تفوتك
"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

السيسى: مشهد اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد أننا أمة عظيمة

السيسى: مشهد اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع يؤكد أننا أمة عظيمة

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

يوم شم النسيم.. لون أكلك وشربك بالأخضر للحفاظ على صحتك

يوم شم النسيم.. لون أكلك وشربك بالأخضر للحفاظ على صحتك

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة