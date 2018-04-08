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صور.. محافظ أسوان يتحمل تكاليف علاج طفلة بمستشفى 57357

الأحد، 08 أبريل 2018 04:35 م
صور.. محافظ أسوان يتحمل تكاليف علاج طفلة بمستشفى 57357 محافظ أسوان يتحمل تكاليف علاج طفلة


أسوان - عبد الله صلاح
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أستقبل اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، الطفلة أسماء أحمد أبا زيد 4 سنوات بمكتبه، وبعد استماعه من والدة الطفلة عن حالتها الصحية والتى تتلقى علاجها بمستشفى 57357 بالقاهرة بشكل دورى.

 

وقرر اللواء مجدى حجازى تحمل المحافظة تكلفة سفر الطفلة ووالدتها ذهاباً وعودة من القاهرة لأسوان فى كل رحلات العلاج، بجانب تحمل المحافظة أيضاً لإقامتها بالقاهرة إقامة كاملة طوال فترات العلاج، وكذا توفير وسائل الإنتقالات الداخلية بالقاهرة.

 

وأشار المحافظ فى بيان له إلى أن مكتبه مفتوح لتلبية أى مطالب لأسماء وسيتم الوقوف بجانبها لمساندتها ودعم أسرتها حتى تماثلها للشفاء وعودتها لحياتها الطبيعية للإستمتاع بطفولتها مثل أقرانها على أكمل وجه وهو الذى يتواكب مع الدور الإنسانى للمحافظة فى الوقوف بجانب الحالات الإنسانية لتخفيف المعاناة عنها.

ومن جانبها قدمت والدة أسماء أحمد شكرها الجزيل لمحافظ أسوان على استجابته السريعة لمطالبها وحرصه على مقابلة أسماء وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدتها.

 

 

محافظ أسوان يتحمل تكاليف علاج طفلة (1)
محافظ أسوان يتحمل تكاليف علاج طفلة 

 

محافظ أسوان يتحمل تكاليف علاج طفلة (2)
محافظ أسوان يتحمل تكاليف علاج طفلة

 

محافظ أسوان يتحمل تكاليف علاج طفلة (3)
محافظ أسوان يتحمل تكاليف علاج طفلة 

 


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