صور.. كلاب ضالة تثير الذعر بالطريق العام.. وأهالى "قبضايا" ببورسعيد يستغيثون







بورسعيد - محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" عددا من الكلاب الضالة، تثير الذعر بين المارة بالطريق العام الذى يطل عليه مساكن منطقة "قبضايا" بحى الزهور، فضلا عن مهاجمة السيارات وغيرهم من المارة، ما أدى إلى حالة من الهلع والحذر بين الأطفال وكبار السن.

وعبر عثمان عبد الراضى، 45 سنة، تاجر لـ"اليوم السابع"، عن مدى استيائه عن تزايد أعداد الكلاب الضالة فى الحى تشكل ظاهرة خطيرة على السكان والأطفال، ولا أحد يتحرك رغم العديد من الشكاوى للمسئولين.

وتقول وفاء الحسينى 42 سنة، ربة منزل : "لم نعد نشعر بأننا نسكن داخل النطاق العمرانى، فمنظر الكلاب يثير الذعر ونباحها فى الليل يؤرق حياتنا وكأننا نعيش فى صحراء بعيدة عن المسئولين الذين تركوها تتزايد وتهاجم المارة وقائدى السيارات وأصبح الحى مرتعا ومأوى لها".

ومن جانبه، أكد العميد وليد البيلى، رئيس حى الزهور، بأنه وضع خطة مكثفة بالتنسيق مع الطب البيطرى، للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وتلبية لرغبات السكان، وحفاظا على الأطفال والمارة بالطريق العام .



عدد من الكلاب الضالة بالطريق العام بمنطفة قبضايا ببورسعيد



الكلاب الضالة تهاجم السيارات التى تمر بالطريق العام



جانب من مهاجمة الكلاب الضالة سيارات الأجرة