صور .. كفر الشيخ تستعد لإحتفالات أعياد الربيع وتزين الشواطئ لإستقبال الزائرين







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ حالة الطوارئ بجميع أجهزتها، استعداداً لأعياد الربيع، لإستقبال الألاف من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، بالحدائق والمتنزهات، وخاصىة "بحدائق صنعاء، وحديقة الحيوان، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق ، وحديقة العائلات بفوه ، وقناطر أدفينا، وبالرحلات النيلية"، كما استعد مصيف بلطيم لإستقبال مليونى زائر من كافة المحافظات المصرية .

أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، وذلك بالتزامن مع أعلان محافظة كفر الشيخ حالة الطوارئ فى جميع الأجهزة الخدمية والأمنية بالمحافظة، استعدادًا لاعياد الربيع، وتم عقد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة إلى جانب غرف العمليات بكافة المراكز والمدن بشكل دائم، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بالتنسيق مع الصحة، ومباحث التموين، والطب البيطرى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، مقدماً التهنئة لجموع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تكثيف المرور على محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها، مع إعدام غير الصالح منها فى الحال، وكذا تكثيف وإحكام الرقابة على محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب، واستغلال التجار، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات التسمم الغذائى وتوفير كافة الأمصال اللازمة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنسيق بين الإدارات البيطرية بالمراكز ومديرى المجازر، بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين، والرقابة التموينية بالديوان العام، والصحة والوحدات المحلية، فى مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة، وسحب عينات منها، وإرسالها لمعامل التحليل بالصحة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشارت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية، مع زيادة عدد الأطباء وتوافر كافة الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية لحالات الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف بكافة المراكز والمدن لسرعة التعامل مع أية حالات مرضية.

وقال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية خلال عطلة شم النسيم، لتلقى أى شكاوى أو بلاغات عن أى حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة بالأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة، واللحوم والدواجن المعروضة بالمحلات والأسواق.

أوضح اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، أنه تم إعداد خطة أمنية محكمة لنشر رجال الشرطة بمختلف ربوع المحافظة، وذلك لضبط الأمن بين المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، بالإضافة لشرطة مترجلة لضبط المتحرشين فى المتنزهات العامة بالحدائق المختلفة، وكذلك إعداد خطة لتأمين كافة الكنائس خلال الاحتفالات بأعياد الربيع .

ومن جانبه قال المهندس فادى شميس، إنه تم رفع حالة الطوارئ على جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وتم إتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير المكثفة فى أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء والصرف الصحى، وشبكات المياه، استعدادًا لاستقبال الزوار فى "شم النسيم" وأن المدينة تستقبل قرابة مليون ونصف المليون وافد من محافظات الجمهورية خلال احتفالات شم النسيم، بالإضافة إلى حملات نظافة شاملة لجميع الشواطئ وعددهم 6 شواطئ "الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل والفيروز" وتجهيز كافة الحدائق والمنتزهات، وتكثيف نقاط الإسعاف على الشواطئ، ورفع الطوارئ فى أقسام الاستقبال فى مستشفى «النرجس» وتوفير الأدوية والأمصال، كما تم وضع خطة مع القيادات الأمنية تستهدف حفظ الأمن وتأمين رواد مدينة مصيف بلطيم من خلال تجهيز سيارات نجدة وخطوط لتلقى البلاغات وتفعيل الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة للمرور على الشواطئ، وتكثيف حملات شرطة المرافق وإدارة المرور، وأفراد الانقاذ والغطس لتوزيعهم على شواطئ مدينة مصيف بلطيم.

هذا وبالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن رقم 114 لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والمتابعة الميدانية من خلال الأجهزة اللاسلكية بدوائر أجهزة المحافظة.



الاستعدات بمصيف بلطيم لشم النسيم



المصيف يستعد لإستقبال الزائرين



المصيف يتزين بالأعلام



جانب من مدخل مصيف بلطيم



صيانة الميادين



تزيين ميادين المصيف



جانب من الاستعدادات



جانب من تزيين ميادين مصيف بلطيم