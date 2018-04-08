صور.. ضبط 300 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية بأن الحملة التى شكلها عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تحت إشراف فهمى أبو طاحونة مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط 300 كيلو أسماك مملحة وأسماك مدخنة وسردين مملح وأسماك ماكريل غير صالحة، وتم إعدامها.

وأضاف الهابط، فى بيان له كما تمكنت الحملة من ضبط 135 طبق بيض فاسد، كما سحبت الحملة عينات من الأسماك المملحة، وتم إرسالها للمعمل المشترك بدسوق لتحليلها بيولوجيا وبكترولوجيا، وحررت الحملة 4 محاضر صحية، لعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية، وتحررت 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدر السلعة.

شارك فى الحملة إيمان النحراوى نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وشعبان داود رئيس مباحث تموين كفر الشيخ، والدكتور محمد محروس مدير المجازر، والدكتور مجاهد عبد السلام مدير التفتيش على اللحوم بدسوق، والدكتور على الفتيانى مدير الإدارة البيطرية، والدكتور هنداوى حسام الدين مفتش اللحوم بالإدارة البيطرية، وسعد حلبية مراقب أول الأغذية بالإدارة الصحية بمطوبس.



3- البيض الفاسد المضبوط



4- البيض الفاسد المضبوط