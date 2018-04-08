صور.. حملات نظافة بالبلينا وترميم شوارع المراغة وتجميل ودهانات بجهينه فى سوهاج







سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى قد كثفت أعمالها من حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين، خاصة خلال احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم وعيد القيامة بمختلف مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه قال على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان إنه تم القيام بحملات للنظافة والتجميل ورفع الاشغالات بشوارع وقرى مركز ومدينة البلينا وبمحيط الكنائس بدائرة المركز، وتم ايضا نظافة الطرق ورفع الحاويات الكبيرة من امام الكنائس وخاصة السيارات القديمة ورفع جميع الاشغالات حول الكنائس احتفالا بعيد القيامة المجيد، ورفع كفاءة الطرق بمدينة البلينا وقراها ، وجارى المتابعة والعمل الجاد بالمدينة والقرى.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بتقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائما على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة .

كما شدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات وأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة، وتسوية وتمهيد الشوارع.

ومن جانبه قال محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة انه تم الانتهاء من اعمال الترميمات بشارع النزلة ولم يتبقى منه إلا أمتار قليلة لإنتهاء اعمال الترميمات الاسفلتية بمدينة المراغة التى بدأت فور اتمام عملية توصيل الغاز الطبيعى بالمدينة والحفريات التى خلفتها تلك التوصيلات كذلك حفريات الصرف الصحى ، كما بدات الترميمات بشارع النيل "الكورنيش" من بداية المدخل الجنوبى مروراً بالشيخ صاحى ومحيط مبنى مجلس المدينة ، وشارع المحكمة ، وامام مدرسة مصطفى كامل شارع نجع الحاكم ، وشارع مركز شرطة المراغة وشارع الجلاء ، وشارع المستشفى ، وشارع المرور وشارع الشباب ، وشارع عبدالمنعم رياض وبعض الحارات التى تمت بها الحفريات ، واخيراً شارع عمر بن الخطاب بنزلة المراغة الذى يتوسط النزلة والذى يوجد به عدد من الوحدات الخدمية وهى التامينات ومكتب البريد ومعهد الفتيات الازهرى والنادى الرياضى وملحق مجلس المدينة ، وجارى اعمال المتابعة المستمرة.

كما أوضح حازم ابوالخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أن الوحدة المحلية استعدت لاستقبال أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، حيث تم القيام بأعمال التجميل والدهانات وقص وتهذيب الاشجار ورفع الأشغالات من الطريق العامة بنطاق المدينة والقرى التابعة بالاشتراك مع جمعيات المجتمع المدنى، حيث قامت جمعية ابناء نزة لتنمية المجتمع الريفى بنزة البحرية بأعمال دهان الأعمدة بعلم مصر بمدخل عبد الرسول وطريق عبد الرسول المزدوج ومدخل جهينة الرئيسى لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية.

واشاد عبد المنعم، بدور شباب المحافظة ودور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى خدمة القضايا المجتمعية ومشاركة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



اعمال النظافة والتجميل بمناسبة الاعياد بجهينة



اعمال النظافة والتجميل بمناسبة الاعياد بجهينة



اعمال النظافة والتجميل بمناسبة الاعياد بجهينة



اعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيط الكنائس بالبلينا



اعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيط الكنائس بالبلينا



اعمال ترميمات الشوارع بالمراغة



اعمال ترميمات الشوارع بالمراغة