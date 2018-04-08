صور.. البابا فرنسيس يدين الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا

صور.. البابا فرنسيس يدين الهجوم الكيماوى المزعوم فى سورياالأحد، 08 أبريل 2018 12:33 م
بابا الفاتيكان
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أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا ووصفه بأنه استخدام لا يمكن تبريره "لوسائل إبادة".
وقال البابا فى ختام قداس فى ساحة القديس بطرس "ليس هناك حرب طيبة وحرب سيئة، لا شىء يمكن أن يبرر استخدام وسائل إبادة ضد أشخاص وسكان بلا حول ولا قوة".
وحث الزعماء السياسيين على اختيار مسار آخر، هو المفاوضات، التى تعتبر الطريق الوحيد الذى يمكن أن يقود إلى السلام وليس القتل والدمار"
البابا فرانسيس
الفاتيكان يلقى خطاب فى ساحة القديس بطرس
بابا الفاتيكان فى ساحة القديس بطرس
بابا الفاتيكان
ساحة القديس بطرس
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