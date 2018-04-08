صحة الإسماعيلية: قوافل طبيه بـ 8 مواقع للقضاء على فيروس سى







الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، عن تنفيذ حملة فى 8 مواقع للكشف عن فيروس "سى" والتى تعمل طوال أيام الأسبوع دون توقف وذلك للكشف على جميع مواطنى المحافظة من خلال عمل تحليل Elisa و Rapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سى"، ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لعمل تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان، وذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فى بيان اليوم، أن هناك 8 مواقع للقوافل هى مركزطبى منطقة الشهداء، ومركز طبى الشيخ زايد، والتل الكبير، والقنطرة غرب، ومدينة فايد، والمحسمة القديمة التابعة لمدينة القصاصين، ومركز طبى أبوصوير، ومركز طبى القنطرة شرق، ويتم استقبال جميع المواطنين المترددين للكشف عن فيروس " سى " من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً، وذلك عن طريق تقديم المواطن الرقم القومى الخاص وبالمجان، حيث تشمل الفرق الطبيه مسئول موقع، ومشرف من المديرية، ومسئول تسجيل طبي، وفنيون معمل، بالإضافة الى طبيب باطنة وطبيب إشاعة، وطبيب من اللجنة القومية للفيروسات.

وأكد السقعان، على أن القوافل تقوم أيضا بالكشف وفحص سكر الدم، وضغط الدم فى تلك المواقع المنتشرة بجميع إنحاء المحافظة، وعند ثبوت أى مريض بتلك الأمراض يتم إحالته فوراً بخطاب رسمى الى أقرب مستشفى للحصول على العلاج للازم على نفقة الدولة، وانه فى خلال 43 يوماً فقط تم الكشف عن أكثر من 40 ألف مواطن.