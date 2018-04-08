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الأحد، 08 أبريل 2018 11:54 ص
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سيارات تجوب الشوارع وتحذر من إشعال اللمبى والحرائق فى شم النسيم بدمياط

الأحد، 08 أبريل 2018 11:30 ص
سيارات تجوب الشوارع وتحذر من إشعال اللمبى والحرائق فى شم النسيم بدمياط سيارات تجوب الشوارع وتحذر من إشعال اللمبى


دمياط - عبده عبد البارى
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أهابت محافظة دمياط بأهالى المحافظة بمنع إشعال "اللمبى" والحرائق، بمناسبة التعاون مع الوحدة المحلية بتوعية الشباب بعدم إشعال النيران، احتفالاً بأعياد شم النسيم، حرصا على سلامة المواطنين والبيئة.

 

وجابت سيارات بمكبرات الصوت شوارع وميادين دمياط تناشد المواطنين بعدم إشعال النيران.

 

وانتقلت عادة حرق دمية "اللمبى"، من محافظة بورسعيد إلى أهالى محافظة دمياط منذ سنوات عديدة وهى عادة سنوية تمتد لأكثر من قرن، حيث كانت تنظم خلال أيام شم النسيم احتفالية شعبية، تستهدف التنديد بالاحتلال الإنجليزى كما يقوم البعض بحرق الاخشاب وإطارات السيارات وهو ما يسبب أضرار بيئية خطيرة نتيجة تصاعد سحب الدخان الأسود الناجمة عن الحرق.

 


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محافظة دمياط

اخبار المحافظات

شم النسيم

حرق اللمبى

إشعال النيران




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