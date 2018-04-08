سيارات تجوب الشوارع وتحذر من إشعال اللمبى والحرائق فى شم النسيم بدمياط







دمياط - عبده عبد البارى

أهابت محافظة دمياط بأهالى المحافظة بمنع إشعال "اللمبى" والحرائق، بمناسبة التعاون مع الوحدة المحلية بتوعية الشباب بعدم إشعال النيران، احتفالاً بأعياد شم النسيم، حرصا على سلامة المواطنين والبيئة.

وجابت سيارات بمكبرات الصوت شوارع وميادين دمياط تناشد المواطنين بعدم إشعال النيران.

وانتقلت عادة حرق دمية "اللمبى"، من محافظة بورسعيد إلى أهالى محافظة دمياط منذ سنوات عديدة وهى عادة سنوية تمتد لأكثر من قرن، حيث كانت تنظم خلال أيام شم النسيم احتفالية شعبية، تستهدف التنديد بالاحتلال الإنجليزى كما يقوم البعض بحرق الاخشاب وإطارات السيارات وهو ما يسبب أضرار بيئية خطيرة نتيجة تصاعد سحب الدخان الأسود الناجمة عن الحرق.