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الأحد، 08 أبريل 2018 09:01 ص
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سوريا تنفى وقوع هجوم بأسلحة كيميائية فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية

الأحد، 08 أبريل 2018 08:00 ص
سوريا تنفى وقوع هجوم بأسلحة كيميائية فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية إجلاء أهالى الغوطة


دمشق أ ش أ
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نفت سوريا وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية، متهمة الأذرع الإعلامية ل"جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السورى فى محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصدر سورى رسمى، قوله إن الجيش الذى يتقدم بسرعة وبإرادة وتصميم ليس بحاجة إلى استخدام أى نوع من المواد الكيميائية كما تدعى وتفبرك بعض المحطات التابعة للإرهاب، مضيفا أن مسلحى "جيش الإسلام" فى دوما يعيشون حالة من الانهيار والتقهقر أمام ضربات الجيش.. وأكد تصميم الدولة السورية على إنهاء الإرهاب فى كل شبر من أراضيها.

يأتى ذلك ردا على ما نشرته وسائل إعلام، اتهمت الجيش السورى باستخدام أسلحة كيميائية فى مدينة دوما مساء أمس السبت خلال عملياته الجارية للرد على الاعتداءات التى نفذها مسلحو "جيش الإسلام" على أحياء متفرقة من دمشق ومحيطها.

 


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سوريا

هجوم بأسلحة كيميائية

مدينة دوما

الغوطة الشرقية

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