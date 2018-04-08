سفر وعودة 1079 مصريا وليبيا و 143 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 822 إلى الجانب الليبى، بينهم 191 مصريا و631 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 257 بينهم 227 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و30 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 143 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.