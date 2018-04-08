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الأحد، 08 أبريل 2018 06:39 م
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سفر وعودة 1079 مصريا وليبيا و 143 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 08 أبريل 2018 06:04 م
سفر وعودة 1079 مصريا وليبيا و 143 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1079 مصريا وليبيا و 143 شاحنة فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 822 إلى الجانب الليبى، بينهم 191 مصريا و631 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 257 بينهم 227 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و30 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 143 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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