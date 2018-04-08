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روسيا تحذر من التدخل عسكرى فى سوريا وتؤكد: له تبعات خطيرة

الأحد، 08 أبريل 2018 09:23 م
روسيا تحذر من التدخل عسكرى فى سوريا وتؤكد: له تبعات خطيرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين


موسكو (أ ش أ)
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حذرت روسيا من أن أى تدخل عسكرى فى سوريا قد تكون له تبعات خطيرة ، نافية فى الوقت ذاته استخدام النظام السورى أسلحة كيمياوية فى مدينة دوما.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد، أن التدخل العسكرى بذرائع مختلقة ومفبركة فى سوريا، حيث ينتشر جنود روس بطلب من الحكومة الشرعية السورية، هو أمر غير مقبول ويمكن أن تنجم عنه عواقب وخيمة.

وأضاف البيان أن الهدف من هذه المزاعم هو التغطية على الإرهابيين والمعارضة الراديكالية الرافضة للحل السياسي للنزاع ، مع محاولة تبرير ضربة خارجية.

 


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