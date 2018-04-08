رفع حالة الطوارئ بالمنوفية لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم







المنوفية - محمود شاكر

أعلنت مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ، والعميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، حالة الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم ، وذلك من خلال تأمين الحدائق والمتنزهات والأمكان المختلفة.

ةيأتى رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال الاحتفالات بشم النسيم، لتوجيه رسالة طمأنة بالاحتفال دون أى خوف، وأكد الدكتور عبدالبارى العجيزى مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالمنوفية، لـ "اليوم السابع" أنه تم رفع درجة الطوارئ القصوى بالمستشفيات المختلفة من أجل الوصول إلى أعلى معدلات من التأمين للمواطنين .

وأوضح العجيزى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم التنسيق بين الطب الوقائى بالمديرية من أجل المراقبة الكاملة للأطعمة المختلفة وتكثيف المرور على المحال المختلفة ومصانع الأغذية والأسماك المملحة والفسيخ والرنجة من أجل تأمين الطعام للمواطنين والقضاء على أى حالات تسمم .

وأكد العجيزى أنه تم التأكيد على ضرورة توافر الأمصال المختلفة للتسمم وذلك لإعطاء المصل فى حال وصول إلى حالة من حالات التسمم والتأكيد على إلغاء الإجازات بالمستشفيات للتأكد من الخدمة الطبية .

وأكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، أنه تم رفع درجة الطوارئ وإلغاء الإجازات، لافتا إلى أنه تم توفير 38 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات المواطنين .