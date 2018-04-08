رئيس هيئة الترفيه بالسعودية: مجتمعنا منفتح والمملكة ستكون مثل المدن العالمية







كتب مصطفى عنبر

قال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أحمد الخطيب، أن المجتمع السعودى منفتح جدا وأن مدن المملكة ستكون مثل أى مدن عالمية.

الأمريكية وأضاف الخطيب، فى مقابلة مع شبكة CNN حول الصعوبات المجتمعية التى قد تواجه فتح دور عرض سينمائية فى السعودية: "لدينا مجتمع منفتح جدًا، الملايين من الأشخاص يسافرون للترفيه والذهاب للمسارح لمشاهدة العروض والسينما بالإضافة إلى ذلك 70% من الـ30 مليون سعودى هم تحت سن الـ30 عامًا وعليه يتطلعون لخيارات السعادة والترفيه، ومن السهل علينا تطبيق كل فعاليات الترفيه فى 2017 ومطلع 2018 وأغلب هذه الفعاليات أن لم يكن كلها بيعت بالكامل".

وتابع: "فى العام 2017 كان لدينا 2200 فعالية ترفيه حضرها أكثر من 9 ملايين شخص وجلبنا مختلف أنواع العروض، والعام الجارى سيكون هناك عرض لسيرك دى سو لاى فى الرياض والعديد من العروض الأخرى القادمة، وأعتقد أن الأمور تسير للأمام بصورة جيدة جدًا والناس يتقبلون كل ما نقوم به وأعتقد أن الرياض وجدة والمدن الكبرى فى السعودية ستكون مثل أى مدن عالمية أخرى".

وأضاف: "ذلك جزء من رؤية 2030، فنحن نخطط لبناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر، ونريد الاستفادة من إنفاق السعوديين خارج البلاد والمقدر بـ20 مليار دولار سنويا تقريبا، يتم إنفاقها على الترفيه والسياحة، وعليه نحن نخطط لتنويع اقتصادنا وجلب السعادة لبلدنا، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وهذه الأمور نركز عليها".