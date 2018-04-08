رئيس جامعة أسيوط يقدم تهانى عيد القيامة المجيد للأقباط







أسيوط - محمود عجمى

قدم الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، التهنئة للاخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، فى مطرانيات وإبراشيات أسيوط، اليوم الأحد، رافقه الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية تربية نوعية.

بدأت جولة رئيس جامعة أسيوط، بتقديم التهنئة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، بعد ثم التوجه إلى الأنبا يؤانس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، ثم التوجه إلى الانبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة .

وأكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، على روح المحبة و الوحدة الوطنية بين نسيج الوطن الواحد مسلمين و أقباط؛ مقدما خالص التهانى لأسرة الجامعة من الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة.