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دخول وخروج 26 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الأحد، 08 أبريل 2018 01:01 م
دخول وخروج 26 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة ميناء بورسعيد


بورسعيد- محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الأحد،دخول وخروج 26 سفينة، خلال 24 ساعة.

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن  ومن المنتظر دخول سفينة وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظردخول 3 سفن.
 
كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.
 
 

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