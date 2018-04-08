دخول وخروج 26 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 26 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالأحد، 08 أبريل 2018 01:01 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الأحد،دخول وخروج 26 سفينة، خلال 24 ساعة.
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظردخول 3 سفن.
كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.
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