دخول وخروج 26 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد- محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،اليوم الأحد،دخول وخروج 26 سفينة، خلال 24 ساعة.

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظردخول 3 سفن.

كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.