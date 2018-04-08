تنفيذ مشروعات خدمية بمركز بلاط بتكلفة 56 مليون جنيه

تنفيذ مشروعات خدمية بمركز بلاط بتكلفة 56 مليون جنيهالأحد، 08 أبريل 2018 01:15 م
المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد
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أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الهامة فى مركز بلاط وعدد من القرى التابعة له بتكلفة إجمالية تزيد عن 56 مليون جنيه، والتى تضمنت تنفيذ محطتى تنقية مياه شرب بمدينة بلاط بتكلفة 22 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع صرف صحى بقرى مرزوق بتكلفة 3 ملايين جنيه .
وقال عباس فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع"، إن المشروعات التى تم تنفيذها تضمنت أيضا إنشاء معهد أزهرى بتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه وإنشاء مدرسة بقرية قسطل والعوينة بتكلفة 3 ملايين و100 ألف جنيه وإنشاء سوق حضارى فى مدينة بلاط بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة لإنشاء مبنى لفرع بنك مصر بالمدينة بتكلفة تصل إلى حوالى 10 ملايين جنيه.
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