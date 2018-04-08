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الأحد، 08 أبريل 2018 07:08 ص
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"تموين الأقصر" تبدأ تجهيز شون وصوامع القمح قبل بدء موسم التوريد فى 20 أبريل

الأحد، 08 أبريل 2018 07:00 ص
"تموين الأقصر" تبدأ تجهيز شون وصوامع القمح قبل بدء موسم التوريد فى 20 أبريل قمح


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن بدء تجهيز صوامع وشون القمح بمحافظة الأقصر، وذلك استعدادا لانطلاق موسم القمح الجديد خلال الأيام المقبلة، فى 20 أبريل الجارى.

 

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تضم شون وصوامع بمدينتى أرمنت وإسنا الأكبر إنتاجاً للمحصول بالمحافظة، وذلك بسعة تخزينية تبلغ حوالى 31100 طن فى الموسم بأكمله.

 


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