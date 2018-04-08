تعرف على 12 مزارًا لقضاء احتفالات "شم النسيم" بمحافظة الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

استمرارا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" للقراء، نرصد فيما يلى أبرز أماكن سياحية وترفيهية مميزة للاستمتاع بقضاء إجازة "شم النسيم" بالأقصر، إذ يخرج الأهالى بعد غد الاثنين للحدائق والمتنزهات لقضاء عيد شم النسيم والاحتفال بأكلات الأسماك المملحة "الفسيخ" فى الهواء الطلق.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز تلك المزارات بمختلف أنحاء المحافظة:-

1- كورنيش النيل القديم بداية من شارع خالد بن الوليد والجديد أمام متحف الأقصر.

2- التنزه وأكل الفسيخ فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى الشهير.

3- ركوب عربات الحنطور للاستمتاع فيها بجولات حول المدينة.

4- رحلات المراكب النيلية صباحا ومساء للاستمتاع بنهر النيل.

5- جزيرة الموز بالبر الغربى بمدينة القرنة والاستمتاع بسحر الطبيعة وأكل الموز الطازج.

6- معبد الأقصر ومعابد الكرنك ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط بشرق مدينة الأقصر.

7- رحلات البالون الطائر فجراً في سماء غربي محافظة الأقصر

8- معبد الرمسيوم وتمثالى ممنون الشهيرين للملك أمنحتب الثالث ومعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى.

9- زيارات مقابر وادى الملوك والملكات ومدينة هابو بالبر الغربى.

10- كورنيش النيل فى البر الغربى بقرية البعيرات.

11- شراء الهدايا والجولة داخل السوق السياحى الذى يضم التحف والهدايا والعطور بشارع المحطة.

12- زيارات الحديقة الدولية والقناطر الخيرية بمدينة إسنا جنوبى المحافظة.