تعرف على خطة مرفق إسعاف بنى سويف لتأمين الحدائق العامة فى شم النسيم







بنى سويف : هانى فتحى

أعلن مرفق إسعاف بنى سويف، الدفع بـ17 سيارة إسعاف فى محيط الحدائق العامة والمتنزهات، خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم، غداً الاثنين .

ووضع مرفق اسعاف بنى سويف، برئاسة رأفت توفيق مدير مرفق إسعاف بني سويف، خطة لتوزيع سيارات الاسعاف على أماكن التجمعات بالحدائق العامة وكورنيش النيل بمدينة بنى سويف.