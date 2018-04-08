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تعرف على خطة مرفق إسعاف بنى سويف لتأمين الحدائق العامة فى شم النسيم

الأحد، 08 أبريل 2018 10:46 ص
تعرف على خطة مرفق إسعاف بنى سويف لتأمين الحدائق العامة فى شم النسيم سيارات الاسعاف


بنى سويف : هانى فتحى
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أعلن مرفق إسعاف بنى سويف، الدفع بـ17 سيارة إسعاف فى محيط الحدائق العامة والمتنزهات، خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم، غداً الاثنين .
 
ووضع مرفق اسعاف بنى سويف، برئاسة رأفت توفيق مدير مرفق إسعاف بني سويف، خطة لتوزيع سيارات الاسعاف على أماكن التجمعات بالحدائق العامة وكورنيش النيل بمدينة بنى سويف.
 
فيما تم إيقاف كافة الإجازات ، بالإضافة إلى زيادة الورديات ورفع درجة الاستعدادات والطوارئ تحسبا لوقوع أي حالات إصابات.
 
 
 
 

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