تحرير 361 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بمطروح

تحرير 361 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بمطروحالأحد، 08 أبريل 2018 06:55 م
حمله مروريه - أرشيفية
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 361 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف و 700 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 48 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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