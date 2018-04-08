تحرير 1941 مخالفة تموينية بالشرقية خلال شهر مارس الماضى







الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قيام مديرية التموين بالشرقية، بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة بحملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الشهر الماضي لضبط الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات .

وأضاف المحافظ فى بيان له اليوم أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 1941 محضراً متنوعاً منها تحرير 1208 محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير 733 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية وإحكام السيطرة على الأسواق و المواد التموينية و البترولية والسلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين والتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط طن سكر تمويني و400 كيلو سكر حر و 161 عبوة زيت تموين و92 جركن زيت و 3350 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للإستخدام الآدمي و 3 طن دقيق و 21 طن لحوم دواجن غير صالحة للاستخدام الادمى .

كما أشارت إلى انه تم ضبط 1000 لتر سولار و850 لتر بنزين و4 طن علف دواجن و4 طن نخاله قمح و 113 عبوة مستلزمات طبية و 16 عبوة مبيدات زراعية.