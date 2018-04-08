video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1941 مخالفة تموينية بالشرقية خلال شهر مارس الماضى

الأحد، 08 أبريل 2018 11:54 ص
تحرير 1941 مخالفة تموينية بالشرقية خلال شهر مارس الماضى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قيام مديرية التموين بالشرقية، بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة بحملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الشهر الماضي لضبط الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات  .

وأضاف المحافظ فى بيان له اليوم أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 1941 محضراً متنوعاً منها تحرير 1208  محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير 733  محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية وإحكام السيطرة على الأسواق و المواد التموينية و البترولية والسلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين والتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط  طن سكر تمويني و400 كيلو سكر حر و 161 عبوة زيت تموين و92 جركن زيت و 3350  كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للإستخدام الآدمي و 3 طن دقيق و 21  طن لحوم دواجن غير صالحة للاستخدام الادمى .

كما أشارت إلى انه تم ضبط 1000 لتر سولار و850  لتر بنزين و4 طن علف دواجن و4 طن نخاله قمح و 113 عبوة مستلزمات طبية و 16 عبوة مبيدات زراعية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية :انشاء مجمعات للمصالح الحكومية على أراضى أملاك الدولة

محافظ الشرقية يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

محافظ الشرقية يجازى 18 عاملا بمدرسة البطل العباسى لمغادرتهم العمل دون عذر

محافظ الشرقية يصدر قرارا بتشكيل المجلس الإستشارى للتربية الخاصة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

تموين الشرقية

رقابة تموينية




لا تفوتك
دار الإفتاء: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم "بر" أمرنا القرآن به

دار الإفتاء: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم "بر" أمرنا القرآن به

صور.. المصريون فى فرنسا يحتفلون بفوز السيسى بجوار برج إيڤل

صور.. المصريون فى فرنسا يحتفلون بفوز السيسى بجوار برج إيڤل

مصير الحملات الشعبية الداعمة للسيسي.. من أجل مصر: حملتنا تضم 120ألف قيادة تنظيمية ونحن تحت أمر البلاد.. "مواطن": نواصل العمل الميدانى للتوعية بإنجازات الرئيس.. و"يلا سيسى": نجهز لتقديم عمل خدمى تعاونى للدولة

مصير الحملات الشعبية الداعمة للسيسي.. من أجل مصر: حملتنا تضم 120ألف قيادة تنظيمية ونحن تحت أمر البلاد.. "مواطن": نواصل العمل الميدانى للتوعية بإنجازات الرئيس.. و"يلا سيسى": نجهز لتقديم عمل خدمى تعاونى للدولة

مش فى الكورة بس.. الأهلى يحرج الزمالك فى الألعاب الجماعية.. فتيات الذهب يتألقن.. بنات الأبيض "شاهد ماشفش حاجة فى الطائرة".. ضياع الدورى من الرجال.. أبناء حماد يعتلون صدارة المحترفين.. والسلة الحمراء فى العلالى

مش فى الكورة بس.. الأهلى يحرج الزمالك فى الألعاب الجماعية.. فتيات الذهب يتألقن.. بنات الأبيض "شاهد ماشفش حاجة فى الطائرة".. ضياع الدورى من الرجال.. أبناء حماد يعتلون صدارة المحترفين.. والسلة الحمراء فى العلالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة