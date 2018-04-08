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الأحد، 08 أبريل 2018 02:03 م
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تحرير 1443 مخالفة مرورية وفحص 11 سيارة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 08 أبريل 2018 01:23 م
تحرير 1443 مخالفة مرورية وفحص 11 سيارة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية


المنوفية _ محمد فتحي
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شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة ، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ،والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

 

والتى أسفرت الحملة عن تحرير 1443مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 73مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،122مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 24 حالة تحدث فى المحمول،96 حالة تصالح فورى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كما أسفرت الحملة، عن فحص ،11سيارة مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد مفجرة.


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