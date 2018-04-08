بلاغ سلبى عن وجود جسم قابل للانفجار فى دمياط

بلاغ سلبى عن وجود جسم قابل للانفجار فى دمياطالأحد، 08 أبريل 2018 03:13 م
الجسم الذى تم العثور عليه
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تلقى رجال الحماية المدنية والمفرقعات، بقيادة العميد محمد صبحى، بلاغا يفيد بوجود جسم قابل للانفجار، داخل غرفة محولات بجوار موقف رأس البر بمدينة دمياط.
انتقل رجال المفرقعات إلى موقع البلاغ، وبفحص الجسم تبين أنه عبارة عن مكنسة كهربائية برميلية الشكل، موضوعه داخل شنطة سوداء اللون، ولا تحوى أى مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجسم محل البلاغ.
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