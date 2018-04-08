بطريركية الأقباط بالعريش تستقبل المحتفلين بعيد القيامة

بطريركية الأقباط بالعريش تستقبل المحتفلين بعيد القيامةالأحد، 08 أبريل 2018 11:50 ص
كنيسة - أرشيفية
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بدأت صباح اليوم بطريركية الأقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، فى استقبال المحتفلين بعيد القيامة المجيد.
وشهد مقر البطريركية وصول المحتفلين بعيد القيامة من الأقباط المقيمين فى مدينة العريش، وانتشار قوات الأمن بمحيط البطريركية، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، والمرور بعد اتخاذ إجراءات التفتيش.
كما تستقبل البطريركية بعد قليل اللواء السيد عبد الفتاح حرحورمحافظ شمال سيناء، على رأس وفد من قيادات المحافظة، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، ومقرراً أن يرافق المحافظ عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .
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