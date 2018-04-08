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بريطانيا تدعو لإجراء تحقيق دولى فى الهجوم الكيماوى بدوما

الأحد، 08 أبريل 2018 12:36 م
بريطانيا تدعو لإجراء تحقيق دولى فى الهجوم الكيماوى بدوما مجزرة كيماوى فى سوريا


كتب سمير حسنى
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دعت المملكة المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل ورد دولى على مزاعم استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيماوى فى مدينة دوما أمس.

 

وكانت نفت سوريا وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية، متهمة الأذرع الإعلامية لـ"جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السورى فى محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه.

 

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصدر سورى رسمى، قوله إن الجيش الذى يتقدم بسرعة وبإرادة وتصميم ليس بحاجة إلى استخدام أى نوع من المواد الكيميائية كما تدعى وتفبرك بعض المحطات التابعة للإرهاب، مضيفا أن مسلحى "جيش الإسلام" فى دوما يعيشون حالة من الانهيار والتقهقر أمام ضربات الجيش.. وأكد تصميم الدولة السورية على إنهاء الإرهاب فى كل شبر من أراضيها.

 

يأتى ذلك ردا على ما نشرته وسائل إعلام، اتهمت الجيش السورى باستخدام أسلحة كيميائية فى مدينة دوما مساء أمس السبت خلال عملياته الجارية للرد على الاعتداءات التى نفذها مسلحو "جيش الإسلام" على أحياء متفرقة من دمشق ومحيطها.


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سوريا

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