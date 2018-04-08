"المصريين الأحرار" بأسيوط يقدم التهانى بعيد القيامة المجيد

قام "نعمان" ووفد مرافق له بزيارة كنائس البدارى وساحل سيلم، كما قدموا التهنئة للأنبا يوانس مطران أسيوط والكنيسة الانجلية الأولى والثانية وكنيسة أبوتيج وعدد آخر من كنائس المحافظة.

فيما قام وفد آخر بحضور صلاة قداس عيد القيامة بكنيسة ماريوحنا بمركز ابنوب، وقدموا التهانئ للأخوة الأقباط والأنبا لوكاس مطران أسيوط الذى قدم الشكر للوفد متمنين لمصر الازدهار والتقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أعلى قيمة المواطنة الحقيقية.

وقال نعمان أحمد فتحى، أمين حزب المصريين الاحرار بأسيوط، إن الحزب زار عددا من كنائس المحافظة وشارك الأخوة المسيحيين في صلواتهم وقدم أعضاء الحزب التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا على وحدة الشعب المصري ونسيج الأمة مسلمين ومسيحيين والترابط بينهم والذى ظهر فى الاحتفالات.