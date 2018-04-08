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اللجنة الأمنية بديالى العراقية: مقتل أبرز قادة "داعش" فى المطيبيجة

الأحد، 08 أبريل 2018 09:19 م
اللجنة الأمنية بديالى العراقية: مقتل أبرز قادة "داعش" فى المطيبيجة الشرطة العراقية


بغداد (أ ش أ)
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 كشفت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية، اليوم الأحد، عن مقتل أبرز قادة تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة المطيبيجة على الحدود بين المحافظة وصلاح الدين.

وقال رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى صادق الحسينى - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "لدينا معلومات عن انفجار غامض فى إحدى مضافات "أوكار" تنظيم داعش فى أطراف المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، ما أدى إلى مقتل أحد قادة داعش ويلقب بالقزم".

وأضاف الحسينى أن المطيبيجة بالفعل تحولت إلى ملاذ للعديد من قادة ومسلحى داعش فى الأونة الأخيرة، داعيا إلى عملية عسكرية لإنهاء وجود عناصر التنظيم.

وتعد المطيبيجة من "المناطق الساخنة" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، وهى تشكل مصدر تهديد أمنى لمناطق وقرى حوض العظيم فى ديالى، بحسب مصادر أمنية.

 


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