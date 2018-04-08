الكويت تدين الهجمات بالغوطة الشرقية وتدعو لتحقيق دولى عاجل للرد على الانتهاكات







الكويت (أ ش أ)

أدانت الكويت بشدة الهجمات بالصواريخ والبراميل المتفجرة التى تعرضت لها المناطق السكنية المحاصرة فى الغوطة الشرقية بسوريا، وبشكل خاص مدينة "دوما"، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان رسمى صادر عن الوزارة مساء اليوم الأحد - إن ‏الكويت وانطلاقا من مسئولياتها الإنسانية والأخلاقية، ومن خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى، وبالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء فى المجلس ، ستدعو إلى اجتماع عاجل للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للقانون الإنسانى الدولى، وقانون حقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار إلى أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، وتسجيل حالات اختناق لمئات من المدنيين فى المدينة، أمر يبعث على الألم والأسى، ويستدعى تحركا سريعا للمجتمع الدولى، للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2118.

ولفت إلى أن الكويت، وهى تجدد دعوتها ‏لكافة الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2401 بالكامل، وإنهاء الحصار على مناطق الغوطة الشرقية، تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سلمى لإنهاء تلك الكارثة الإنسانية، وفقا لإعلان (جنيف 1) وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار 2254.