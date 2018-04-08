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القوات العراقية تكتشف أنفاقا قديمة لتنظيم "داعش" فى شمال بغداد

الأحد، 08 أبريل 2018 12:16 م
القوات العراقية تكتشف أنفاقا قديمة لتنظيم "داعش" فى شمال بغداد القوات العراقية - أرشيفية


وكالات الأنباء
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، نتائج عمليات نوعية للقوات العراقية، فى ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابى، فى شمال العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، فى بيان، تلقت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نسخة منه اليوم، "قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين، تشرع بعملية تفتيش الجزرة الوسطية مقابل منطقة الزاوية، على نهر دجلة، وعثرت على مضافة لعصابات داعش الإرهابية، وأنفاق قديمة"، وأضاف أن القوة المشتركة، تمكنت من معالجة المضافة والأنفاق، دون حادث يذكر، وتابع الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى، "تمكنت قوة أخرى من القيادة ذاتها من إلقاء القبض على 3 من المشتبه بهم فى الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين".

يذكر أن منطقة الزاوية تابعة لقضاء بيجى، فى شمال محافظة صلاح الدين، شمالى بغداد، وحررت القوات العراقية، قضاء بيجى، الذى كان يضم أكبر مصفى لتكرير النفط فى العراق والشرق الأوسط، من سيطرة تنظيم "داعش" فى منتصف أكتوبر عام 2015، ويقع قضاء الشرقاط - الذى حررته القوات العراقية بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى، أواخر سبتمبر 2016 - فى شمال محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، وهو على الجهة الغربية لقضاء الحويجة، فى محافظة كركوك المتنازع عليها دستوريا بين المركز وإقليم كردستان.


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