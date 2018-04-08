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القضاء الإداري بالشرقية يمنح جامعة الزقازيق حق العمل في موقع أثار تل بسطة

الأحد، 08 أبريل 2018 10:20 م
القضاء الإداري بالشرقية يمنح جامعة الزقازيق حق العمل في موقع أثار تل بسطة محكمة- أرشيفية


الشرقية - إيمان مهنى
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قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية ، برئاسة المستشار الدكتور عاطف المسلمي ،  بإلزام  وزارة الآثار  بتنفيذ الحكمين السابق صدورهما ،   بتمكين بعثة الحفائر الاثرية بجامعة الزقازيق ، من العمل في موقع أثار تل بسطة في الزقازيق .

وقالت المحكمة في حكمها ، ان البعثة العلمية برئاسة الدكتور محمود عمر  اكتشفت الآثار الثابتة والمنقولة  الصادر بشانها حكمين القضائيين  ، مما يحق لها   العمل في  موقع اثار تل بسطة والعمل العلمى بشأن الآثار التى اكتشفتها البعثة ، للقيام  بالدراسات والرسوم والعمل العلمى الخاص بالنشر العلمى على الآثار وعلى الآثار الثابتة بالموقع ، وهو ماسبق وأن فصلت فيه المحكمة الإدارية العليا في حكمين سابقين ،  بشأن حق البعثة فى النشر العلمى، وامتنعت وزارة الاثار عن تنفيذ هذان الحكمين.


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