القضاء الإداري بالشرقية يمنح جامعة الزقازيق حق العمل في موقع أثار تل بسطة

القضاء الإداري بالشرقية يمنح جامعة الزقازيق حق العمل في موقع أثار تل بسطةالأحد، 08 أبريل 2018 10:20 م
محكمة- أرشيفية
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قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية ، برئاسة المستشار الدكتور عاطف المسلمي ، بإلزام وزارة الآثار بتنفيذ الحكمين السابق صدورهما ، بتمكين بعثة الحفائر الاثرية بجامعة الزقازيق ، من العمل في موقع أثار تل بسطة في الزقازيق .
وقالت المحكمة في حكمها ، ان البعثة العلمية برئاسة الدكتور محمود عمر اكتشفت الآثار الثابتة والمنقولة الصادر بشانها حكمين القضائيين ، مما يحق لها العمل في موقع اثار تل بسطة والعمل العلمى بشأن الآثار التى اكتشفتها البعثة ، للقيام بالدراسات والرسوم والعمل العلمى الخاص بالنشر العلمى على الآثار وعلى الآثار الثابتة بالموقع ، وهو ماسبق وأن فصلت فيه المحكمة الإدارية العليا في حكمين سابقين ، بشأن حق البعثة فى النشر العلمى، وامتنعت وزارة الاثار عن تنفيذ هذان الحكمين.
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