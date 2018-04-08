القضاء الإداري بالشرقية يمنح جامعة الزقازيق حق العمل في موقع أثار تل بسطة







الشرقية - إيمان مهنى

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية ، برئاسة المستشار الدكتور عاطف المسلمي ، بإلزام وزارة الآثار بتنفيذ الحكمين السابق صدورهما ، بتمكين بعثة الحفائر الاثرية بجامعة الزقازيق ، من العمل في موقع أثار تل بسطة في الزقازيق .

وقالت المحكمة في حكمها ، ان البعثة العلمية برئاسة الدكتور محمود عمر اكتشفت الآثار الثابتة والمنقولة الصادر بشانها حكمين القضائيين ، مما يحق لها العمل في موقع اثار تل بسطة والعمل العلمى بشأن الآثار التى اكتشفتها البعثة ، للقيام بالدراسات والرسوم والعمل العلمى الخاص بالنشر العلمى على الآثار وعلى الآثار الثابتة بالموقع ، وهو ماسبق وأن فصلت فيه المحكمة الإدارية العليا في حكمين سابقين ، بشأن حق البعثة فى النشر العلمى، وامتنعت وزارة الاثار عن تنفيذ هذان الحكمين.