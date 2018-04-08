العبادي يبحث مع المجلس الوزارى مشاركة العراق بمؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب

العبادي يبحث مع المجلس الوزارى مشاركة العراق بمؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهابالأحد، 08 أبريل 2018 05:59 م
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
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بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الأحد، مع المجلس الوزارى للأمن الوطنى مشاركة العراق فى مؤتمر باريس لحشد الجهود لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك يوم 26 أبريل الجارى.
وقال مكتب العبادى - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن أهمية المؤتمر تكمن فى تعبئة الجهود وتكريسها لمنع الإرهاب الذى تمت هزيمته فى العراق وخشية العالم من أن ينتقل لدول أخرى، مشيرا إلى مشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية وإقليمية ووكالات متخصصة بمكافحة الإرهاب في المؤتمر.
وأضاف البيان أن المجلس ناقش أيضا عقود التسليح وعقود تجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الاستمرار فى عملية تأمين الحدود العراقية لإبعاد خطر الإرهاب، كما تم عرض تقرير مفصل عن الوضع على الحدود والخطط لتأمينها.
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