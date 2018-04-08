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الطيران المدنى يقرر إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء حالة الطقس

الأحد، 08 أبريل 2018 11:45 ص
الطيران المدنى يقرر إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء حالة الطقس بالون طائر - أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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قررت سلطات الطيران المدنى بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، إلغاء إقلاع رحلات البالون الطائر التى كان من المقرر انطلاقها فجراً، لسوء حالة الطقس وعدم وضوح الرؤية فى السماء، وذلك حسبما أكد مصدر بمطار البالون الطائر بالبر الغربي.

 

وقال مصدر بمطار البالون الدولى بالأقصر، إنه تقرر إلغاء جميع رحلات البالون الطائر، وذلك إعلان سلطة الطيران المدنى بإلغاء الرحلات وإبلاغ كافة الشركات لسوء حالة الطقس وعدم وضوح الرؤية فى السماء.


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