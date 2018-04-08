الرئيس الموريتانى يوجه رسالة إلى العاهل السعودى

الرئيس الموريتانى يوجه رسالة إلى العاهل السعودىالأحد، 08 أبريل 2018 07:50 م
الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز
إضافة تعليق
أفادت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس الموريتانى وجه رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأضافت أن الرسالة قام بتسليمها وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاى، خلال استقبال العاهل السعودى له اليوم الأحد بمكتبه فى قصر اليمامة بالرياض.
ونقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين، الذى حمل الوزير تحياته إلى رئيس الجمهورية.
وحضر الاستقبال وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبد مدنى.
إضافة تعليق
رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة
وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة