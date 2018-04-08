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الرئيس الموريتانى يوجه رسالة إلى العاهل السعودى

الأحد، 08 أبريل 2018 07:50 م
الرئيس الموريتانى يوجه رسالة إلى العاهل السعودى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز


نواكشوط (أ ش أ)
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أفادت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس الموريتانى وجه رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضافت أن الرسالة قام بتسليمها وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاى، خلال استقبال العاهل السعودى له اليوم الأحد بمكتبه فى قصر اليمامة بالرياض.

ونقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين، الذى حمل الوزير تحياته إلى رئيس الجمهورية.

وحضر الاستقبال وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبد مدنى.

 

 


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