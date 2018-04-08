video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطينى: القمة العربية المقبلة مهمة فى ضوء ما تتعرض له القدس

الأحد، 08 أبريل 2018 08:04 م
الرئيس الفلسطينى: القمة العربية المقبلة مهمة فى ضوء ما تتعرض له القدس الرئيس الفلسطينى محمود عباس


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن القمة العربية التى ستعقد فى المملكة العربية السعودية بعد عدة أيام ستكون مهمة لأنها تأتى فى وقت تتعرض فيه مدينة القدس المحتلة لهجمة شرسة جراء الإجراءات الإسرائيلية، والقرارات الأمريكية الأخيرة بخصوصها.

وأضاف عباس، فى مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" ، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله ، "سنذهب إلى القمة العربية ونحن نأمل أن يطلق عليها قمة القدس، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التى تتعرض لها عقب القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتهم إليها".

وتابع " سبق وسمعنا أنهم قالوا إن قضيتى القدس واللاجئين خرجتا عن الطاولة، فماذا بقى على الطاولة ؟ لذلك لا نسأل ما الذى سيأتى، وبالتأكيد ستكون هناك صفقة، والتى نعتبرها قد انتهت، وبالتالى لن نستمع لما سيأتى مهما كان، ما لم يتم الاعتراف برؤية الدولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وعندها يمكن أن نتحدث عن باقى القضايا التى بقيت على الطاولة".

وفيما يتعلق بالمجلس الوطنى الفلسطينى، قال الرئيس عباس "سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني قريبا فى مدينة رام الله، وذلك بعد 9 سنوات على الأقل على آخر جلسة طارئة عقدت للمجلس".

وأضاف " لذلك علينا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل أن يعقد المجلس، وأن يتم النصاب فيه، وأن تمر أعماله بهدوء وسلاسة، حتى نثبت أن هذه المؤسسة العظيمة هى عنوان المشروع الوطنى الفلسطينى".

وتابع "أن قوة وبقاء وصحة منظمة التحرير هى الأساس، لأنها العنوان الأوحد للمشروع الوطنى الفلسطينى المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمود عباس أبو مازن يهنىء الرئيس السيسي لفوزه فى انتخابات الرئاسة

حركة فتح: ملتفون حول الرئيس محمود عباس ومواقفه الشجاعة الصلبة الواضحة

مستشار محمود عباس: وساطة تونسية لتعجيل اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

القدس

القمه العربيه

اخبار القمه العربيه




لا تفوتك
المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة