الدفع بـ8 سيارات إسعاف على شاطئ رأس البر ودمياط الجديدة







دمياط معتز الشربينى

رفعت هيئة إسعاف دمياط درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لتأمين احتفالات مصر بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد 2018.

صرح الدكتور محمد طنطاوى، مدير عام الإسعاف بدمياط، لـ"اليوم السابع"، بأن هناك استعدادات مكثفة خلال الاحتفالات، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف المزودة بفرق دعم طبى فى جميع الأماكن الحيوية والتلا تبدأ من مبانى المنشآت الحيوية بالمحافظة والمتنزهات والميادين العامة وطرق السفر.

وأوضح مدير الإسعاف، أن عناصر الخطة تتضمن تنشيط الخدمات الإسعافية بجميع أنحاء المحافظة، ووقف الإجازات والراحات للعاملين أثناء الطوارئ، ومراجعة المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، ومراجعة صيانة السيارات وجاهزيتها، ومراجعة أجهزة الاتصالات، والشبكة اللاسلكية، ومراجعة تجهيزات نقاط الإسعاف الثابتة، والمتحركة مع تأمين الطرق المؤدية لمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة موضّحًا أن طاقم المسعفين لديهم خبرة كبيرة فى التعامل مع الحالات الصعبة، نظرًا للخبرات التى حصلوا عليها من الأحداث الماضية.

و أضاف طنطاوى :"تحظى مصايف رأس البر بالأخص ودمياط الجديدة بالاهتمام، حيث تواجدت 4 سيارات مجهزة على كل شاطىء لتتواجد وسط المصيفين لبعث الطمأنينة وعمل الإسعافات اللازمة لأى طارىء على الشاطىء، مشيرا إلى أن هذه التمركزات مستمرة على مدار الأيام التالية وأيضا تمركزات بشاطىء دمياط الجديدة والحديقة العامة بجهاز التعمير.