الخارجية البحرينية تدين الهجوم الكيماوى على مدينة دوما السورية







المنامة (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، الهجوم الكيماوى البشع الذى تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية فى سوريا ، وأودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الخارجية البحرينية شددت على ضرورة الإسراع فى الجهود الرامية لحماية المدنيين فى كل الأراضى السورية، والتوصل الى حل سياسى للأزمة السورية يقوم على مبادئ بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولى (2254)، بما يضمن ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.