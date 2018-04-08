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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيا خلال مداهمات فى الضفة الغربية

الأحد، 08 أبريل 2018 07:41 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيا خلال مداهمات فى الضفة الغربية عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلى فى الضفة


رام الله أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الأحد، 28 شابا فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وجرى تحويلهم فيما بعد إلى مراكز التوقيف المختلفة من أجل التحقيق.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت عدة بلدات فى محافظات الضفة الغربية، واحتجزت والد أسير كما صادرت محتويات كاميرات تسجيل.

وأخلت سلطات الاحتلال سبيل والد الأسير مهند تعامرة، من مدينة بيت لحم، بعد احتجازه لعدة ساعات. وشهد مخيم عايدة (قرب بيت لحم) اقتحامات مشابهة.

كما اقتحمت قوة للاحتلال قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت عدة منازل لمواطنين فى بلدة عزون شرقى قلقيلية، وفحصت تسجيلات كاميرات المراقبة لديهم.

 


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