إيران: الاتهامات بشن هجوم كيميائى فى دوما "مؤامرة" ضد النظام السورى







أ ف ب

أعلنت إيران الأحد أن الاتهامات الموجهة إلى قوات النظام السورى باستخدام أسلحة كيميائية ضد مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق، هى "مؤامرة" جديدة ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

ورأت وزارة الخارجية الإيرانية فى بيان أن "مثل هذه المزاعم والاتهامات الصادرة عن الأمريكيين وبعض الدول الغربية، إنما هى مؤشر لمؤامرة جديدة ضد الحكومة والشعب السوريين، وذريعة للقيام بعمل عسكرى سيزيد حتما من تعقيدات الوضع فى هذا البلد وفى المنطقة".